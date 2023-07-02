Более половины предприятий в Шебекино возобновили работу

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что крупные и средние предприятия возвращаются к привычной работе.

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В Шебекинском городском округе Белгородской области возобновили работу более половины крупных и средних предприятий, в том числе и производящая макароны фабрика. Об этом в воскресенье заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Очень рад, что возвращаются к своей привычной работе и предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступило к работе», - сказал глава региона.

Напомним, после обстрелов со стороны украинских националистов большинство жителей Шебекино эвакуировались. Многих поселили в пунктах временного размещения.

Сейчас мирная жизнь постепенно возвращается в городской округ. Там активно идут восстановительные работы.