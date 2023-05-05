Объем торгов юанями с расчетами «завтра» на Мосбирже составил рекордные 169,1 млрд рублей

Объем торгов китайской валютой на Московской бирже с 2022 года постоянно растет.

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Объем торгов юанями с расчетами «завтра» на Московской бирже установил составил 5 мая рекордные 169,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Китайская валюта с 2022 года пользуется все большим спросом на Московской бирже. Объем торгов в паре юань/рубль (CNY/RUB) с поставкой «завтра» 21 июля 2022 года составил около ₽56 млрд и с тех пор вырос втрое.

В том же июле 2022 года китайская валюта обогнала европейскую и впервые вышла на второе место после доллара по объему торгов с поставкой «завтра» на спот-рынке Московской биржи. По итогам февраля 2023 года юань стал самой популярной валютой на торгах с расчетом на «завтра», обогнав доллар.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает расчеты в юанях при торговле с другими странами.