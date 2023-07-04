Песков заявил, что Путин не обсуждал с Комиссаровым дело, фигурантом которого стал проректор РАНХиГС

Ранее проректор РАНХиГС Максим Назаров был задержан в Москве. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на полях встречи с выпускниками школы губернаторов РАНХиГС не обсуждал с и.о. ректора Андреем Комиссаровым уголовное дело, фигурантом которого стал проректор РАНХиГС Максим Назаров.

«Нет. Эта тема не обсуждалась», - ответил Дмитрий Песков на вопрос, была ли возможность у главы государства и Комиссарова поговорить о делах академии, в том числе о ситуации с Назаровым.

Ранее проректор РАНХиГС Максим Назаров был задержан в Москве. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения по статье за мошенничество в особо крупном размере.