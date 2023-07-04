Хуснуллин заявил, что более 260 км дорог в новых регионах приведены в порядок

Российский вице-премьер также отметил, что в первом полугодии в этих регионах было построено 20 многоквартирных домов.

© Фото: РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что более 260 километров дорог в новых регионах РФ приведены в порядок.

«Силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 км дорог», - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Кроме того, согласно словам российского вице-премьера, в первом полугодии было построено 20 многоквартирных домов, а восстановлено - более 2 000. Также, по словам Хуснуллина, было отремонтировано более 150 социальных объектов и более 1 000 объектов ЖКХ.

Ранее вице-премьер Российской Федерации заявил, что при водоснабжении новых регионов России будет использоваться опыт Крыма. Одним из способов получения воды для полуострова станут подземные источники.