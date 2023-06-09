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Хуснуллин заявил, что при водоснабжении новых регионов РФ будут использовать опыт Крыма

Елизавета Егорова
12:04 09.06.2023
Одним из способов получения воды для Крыма станут подземные источники.
Хуснуллин заявил, что при водоснабжении новых регионов РФ будут использовать опыт Крыма
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что при обеспечении водой новых российских регионов будет использоваться опыт Крыма. Одним из способов получения воды станут подземные источники.

«Что касается водообеспечения других населенных пунктов в новых субъектах, то будем использовать опыт Крыма: просчитывать, где можно увеличить запасы воды за счет подземных источников и так далее. Без воды никого не оставим», - цитирует слова вице-премьера его пресс-служба.

Ранее стало известно, что город Шебекино, находящийся в Белгородской области, лишился водоснабжения. Это случилось после того, как боевики выпустили 850 снарядов по Шебекинскому городскому округу.

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