В стране и мире Хуснуллин заявил, что при водоснабжении новых регионов РФ будут использовать опыт Крыма Елизавета Егорова Одним из способов получения воды для Крыма станут подземные источники. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что при обеспечении водой новых российских регионов будет использоваться опыт Крыма. Одним из способов получения воды станут подземные источники. «Что касается водообеспечения других населенных пунктов в новых субъектах, то будем использовать опыт Крыма: просчитывать, где можно увеличить запасы воды за счет подземных источников и так далее. Без воды никого не оставим», - цитирует слова вице-премьера его пресс-служба. Ранее стало известно, что город Шебекино, находящийся в Белгородской области, лишился водоснабжения. Это случилось после того, как боевики выпустили 850 снарядов по Шебекинскому городскому округу. Экспертное мнение и аналитика