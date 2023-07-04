Историк Фомин-Нилов рассказал о льготах на бюджетные места для участников СВО

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Член Общественного совета при Минпросвещения России Денис Фомин-Нилов в беседе со «Звездой» рассказал о приеме студентов на бюджетные места и льготах для участников СВО.

«Мы понимаем, что среди наших студентов есть некоторые молодые люди - самые ответственные и патриотически настроенные, которые ушли добровольцами», - сказал Фомин-Нилов.

По словам Фомина-Нилова, спустя полтора года можно ожидать, что кто-то из защитников Родины, прошедших СВО, захочет поступить в университет на направления подготовки.

При этом член Общественного совета при Минпросвещения обратил внимание на разницу между бюджетными местами в рамках контрольных цифр приема, которые оплачиваются федеральными налогоплательщиками, и местами, которые оплачиваются самими обучающимися.

«Здесь, когда речь идет о бесплатном образовании, важно различать, просто ли человек поступает на бюджетное место, имея некие преференции, например начисляются дополнительные баллы к тем, которые есть по ЕГЭ или вступительным испытаниям, или человек формально поступает на места с оплатой обучения, но ему предоставляется скидка в размере 100%», - объяснил Фомин-Нилов.

Во втором случае для студента обучение, по сути, становится бесплатным, однако образовательная организация самостоятельно ищет ресурсы и возможности для компенсации расходов, добавил эксперт.

Ранее вице-премьер Чернышенко заявил о льготах участникам СВО и их детям при поступлении в вузы. На текущий момент количество заявившихся абитуриентов в рамках приемной кампании 2023 года составляет более 260 тысяч человек.