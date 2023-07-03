Вице-премьер Чернышенко заявил о льготах участникам СВО и их детям при поступлении в вузы

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Участники специальной военной операции и их дети получили льготы для получения высшего образования. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

«Участники СВО и их дети, а также Герои России и лица, награжденные орденами Мужества, в 2023 году будут приниматься в вузы на льготных условиях», - рассказал Чернышенко.

По данным правительства РФ, сейчас уже количество заявившихся абитуриентов составляет более 260 тысяч человек, каждый из них в среднем выбрал три вуза - подано более 660 тысяч заявлений.

Михаил Мишустин просил максимально упростить сервис подачи документов от абитуриентов на портале госуслуг и оперативно решать через единый контакт-центр все возникающие вопросы.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки разрешило начислять поступающим в вузы участникам СВО до 10 дополнительных баллов.