ВСУ дважды обстреляли село Дроновка в Белгородской области

В результате произошедшего пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков.

© Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области, РИА Новости

Украинские военные дважды обстреляли село Дроновка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа», - написал он.

Как заявил губернатор, в результате произошедшего никто не пострадал. Однако в двух домовладениях повреждения получили крыша, фасады и заборы. Кроме того, повредились линии газо- и электроснабжения.

Гладков добавил, в настоящий момент на место направляются экстренные службы, чтобы устранить последствия обстрела украинских националистов.

Ранее глава региона сообщал, что российские средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа под Белгородом.