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В американском Балтиморе произошла массовая стрельба

Сергей Лебедев
12:18 02.07.2023
Погибли несколько человек, еще десятки людей получили ранения.
В американском Балтиморе произошла массовая стрельба
© Фото: BaltimorePolice, Twitter
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Сегодня в американском городе Балтимор в штате Мэриленд произошла массовая стрельба. В результате погибли несколько человек, еще десятки людей получили ранения, сообщает FOX News.

Трагедия произошла, когда сотни людей собрались на празднование под «День Бруклина». Очевидцы утверждают, что слышали от 20 до 30 выстрелов.

Ранее стало известно, что в Хорватии мужчина открыл стрельбу из автомата на улице в городе Сисак. Погиб один человек погиб, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

Злоумышленник задержан полицейскими. По предварительным данным, мужчина имеет психические проблемы.

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