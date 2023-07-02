В американском Балтиморе произошла массовая стрельба

Погибли несколько человек, еще десятки людей получили ранения.

© Фото: BaltimorePolice, Twitter

Сегодня в американском городе Балтимор в штате Мэриленд произошла массовая стрельба. В результате погибли несколько человек, еще десятки людей получили ранения, сообщает FOX News.

Трагедия произошла, когда сотни людей собрались на празднование под «День Бруклина». Очевидцы утверждают, что слышали от 20 до 30 выстрелов.

Ранее стало известно, что в Хорватии мужчина открыл стрельбу из автомата на улице в городе Сисак. Погиб один человек погиб, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

Злоумышленник задержан полицейскими. По предварительным данным, мужчина имеет психические проблемы.