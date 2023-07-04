Власти предупредили, что очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным

Губернатор Краснодарского края отметил при этом, что ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании членов правительства с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сообщил, что количество автомобилей на подъезде к Крымскому мосту ожидаемо увеличится к выходным.

«Мы ожидаем, что к выходным количество (автомобилей на подъезде к Крымскому мосту. - Прим. ред.) будет больше», - заявил Кондратьев.

Глава Кубани считает предпринятые меры безопасности оправданными. При этом Вениамин Кондратьев отметил, что ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая.

Кроме того, губернатор Краснодарского края предложил задействовать для туристов маршрут в Крым по новым регионам Российской Федерации, если трафик через Крымский мост увеличится многократно. Кондратьев считает, что для автотуристов будет предметом гордости проехаться по новым российским территориям.