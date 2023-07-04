Глава Кубани Кондратьев предложил задействовать для туристов маршрут в Крым через новые регионы

По словам главы региона, для автомобилистов со всей России будет предметом гордости проехать по новым российским территориям.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что туристы на легковых автомобилях могут использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы. Глава региона об этом сказал на совещании членов российского правительства с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Кондратьева, российских туристов можно информировать о таком возможном варианте обхода скопления автомобилей на подъезде к Крымскому мосту еще до въезда в Краснодарский край.

«Думаю, что автотуристам со всей страны будет предметом гордости проехать по новым российским территориям, а для жителей этих территорий также будет важным, что через их территорию едут туристы и отдыхающие со всех регионов страны», - сказал губернатор Краснодарского края.

Ранее мы показывали, как обстоят дела на подъезде к мосту через Керченский пролив. На пути к полуострову выстроилась многокилометровая очередь из автомобилей.