Армия Армия Армия

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС появились у побережья Аляски

17:00 04.07.2023
Российские самолеты летели над нейтральными водами акватории Берингова моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские Ту-95МС появились у побережья Аляски. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски», - говорится в сообщении.

Продолжительность полета ракетоносцев составила более 13 часов.

Истребительное сопровождение Ту-95МС обеспечивали самолеты Су-30СМ и Су-35С Восточного военного округа. Сообщается, что в ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев отработали дозаправку топливом в воздухе. 

В МО РФ добавили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. 

При этом все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над водами Тихого океана.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:00 Армия
Видео
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС появились у побережья Аляски
15:31 В стране и мире
В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для продолжения зерновой сделки
14:07 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25 за сутки
13:11 В стране и мире
Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества
12:23 В стране и мире
Отключение от Днепровской ЛЭП не отразилось на безопасности Запорожской АЭС
Популярное
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Видео
Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Кадыров в прямом эфире опроверг информацию о своей болезни и исчезновении Делимханова
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.