Стратегические ракетоносцы Ту-95МС появились у побережья Аляски

Российские самолеты летели над нейтральными водами акватории Берингова моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские Ту-95МС появились у побережья Аляски. Об этом сообщает Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски», - говорится в сообщении.

Продолжительность полета ракетоносцев составила более 13 часов.

Истребительное сопровождение Ту-95МС обеспечивали самолеты Су-30СМ и Су-35С Восточного военного округа. Сообщается, что в ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев отработали дозаправку топливом в воздухе.

В МО РФ добавили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.

При этом все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над водами Тихого океана.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.