ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над водами Тихого океана
Авиагруппа, состоящая из стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС Китая, провела совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Минобороны России.
Самолеты осуществляли патрулирование над акваториями Японского
и Восточно-Китайского морей, а также над западной частью Тихого океана. Сообщается, что продолжительность совместного полета самолетов двух стран составила около восьми часов.
При этом на всем маршруте совместного патрулирования осуществлялось прикрытие истребителями Су-30СМ и Су-35С ВКС России, а также Цзянь-11Б ВВС Китая.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что самолеты ВКС России выполнили посадку и взлет на китайском аэродроме.
Истребители иностранных государств сопровождали российско-китайский патруль на отдельных этапах маршрута.
Минобороны России подчеркнуло, что самолеты РФ и КНР действовали строго в соответствии с международным правом, не нарушая воздушное пространство иностранных государств.
Завершив патрулирование, все задействованные в нем самолеты вернулись на аэродромы базирования.
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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.