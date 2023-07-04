В Камчатском крае потерпел аварию истребитель МиГ-31
К месту аварии направлены поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота.
© Фото: MOD Russia, Globallookpress
Минобороны России сообщило о том, что в Камчатском крае потерпел аварию истребитель МиГ-31.
Уточняется, что самолет выполнял полет над акваторией Авачинского залива. Истребитель не нес боекомплекта.
К месту аварии уже направлены поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота - они ищут экипаж.
Ранее публиковались кадры с учений кораблей Тихоокеанского флота в Японском и Охотском морях.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.