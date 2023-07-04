Баскетбольная Евролига продлила отстранение российских клубов на следующий сезон

Евролига впервые отстранила российские клубы и аннулировала результаты в марте прошлого года. Позднее это решение было продлено еще на один сезон.

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Члены ассамблеи Евролиги продлили отстранение баскетбольных клубов России от участия в соревнованиях на сезон-2023/24. Об этом говорится на сайте турнира.

В марте прошлого года акционеры коммерческих активов Евролиги отстранили российские клубы и аннулировали их результаты в сезоне-2021/22. Позднее такое решение было продлено еще на один сезон. Таким образом, от участия в соревновании Евролиги были отстранены московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит», а краснодарский «Локомотив-Кубань» - от Еврокубка.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что отстранение российских спортсменов от соревнований снизило контроль за атлетами. Спортсмены из России не допущены к международным соревнованиям с конца февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.