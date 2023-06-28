WADA: отстранение россиян от соревнований снизило контроль за атлетами

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) снизило контроль за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и российскими атлетами в 2022 году. Об этом говорится в отчете организации на ее официальном сайте. Причиной является то, что с февраля прошлого года российские спортсмены отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине.

При этом, мониторинг процесса приведения РУСАДА в соответствие кодексу WADA остается приоритетным для международной организации, говорится в отчете. Этот процесс будет происходить поэтапно с оценкой выполнения каждого блока задач.

После серии допинговых скандалов вокруг российского спорта в декабре 2019 года исполком WADA наложил санкции на РУСАДА и отстранил россиян от участия в международных соревнованиях на четыре года. Между тем, около 180 российских атлетов смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, если их допустят и они смогут пройти отбор. Ранее об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. Международные федерации по 12 олимпийским и 13 неолимпийским видам спорта выступили за участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Еще девять организаций пока не сформулировали свои критерии допуска к соревнованиям.