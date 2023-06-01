Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации

По словам президента, наша страна защищает свои ценности, землю и людей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ

Нет никаких сомнений в том, что наша страна победит в специальной военной операции. Об этом сегодня заявил российский президент Владимир Путин в ходе общения с многодетными семьями по видеосвязи. По его словам, мы защищаем свои ценности, землю и людей.

«Здесь нет никаких сомнений, даже не о чем говорить», - сказал глава государства.

Таким образом президент ответил на слова представителя многодетной семьи, который выразил уверенность в том, что Россия победит, а также станет гарантом мира и безопасности для всех народов.

Ранее Владимир Путин отмечал, что специальная военная операция поможет прекратить войну, которая была начата врагами российского народа. Он отметил, что РФ стремится защитить русских людей. Для этого наша страна будет делать все необходимое.

Президент до этого неоднократно подчеркивал, что Россия добьется своих целей. В этом нет никаких сомнений.