В МО РФ заявили об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25 за сутки

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении сразу трех украинских штурмовиков Су-25 за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Григоровка и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики», - заявил он.

Также, по словам Конашенкова, два штурмовика Су-25 были сбиты в районе Георгиевки (ДНР) и Орехова (Запорожская область).

Помимо этого, в МО РФ сообщили об успешном отражении 16 украинских атак за сутки. В результате противник потерял часть боевой техники и до 209 единиц живой силы.