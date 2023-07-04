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В Минобороны России сообщили об успешном отражении 16 украинских атак за сутки

14:04 04.07.2023
Неприятель предпринимал безуспешные попытки атак на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об отражении 16 вражеских атак за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное Донецкой Народной Республики», - заметил Конашенков. 

Эти атаки стоили врагу до 290 боевиков убитыми и ранеными, а также утраты двух боевых машин пехоты, девяти автомобилей, двух пикапов, САУ «Акация», САУ Krab, 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 122-мм гаубицы Д-30. 

Еще четыре атаки российские военнослужащие группировки войск «Центр» отбили на Краснолиманском направлении. За сутки на этом направлении противник потерял более 135 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну гаубицу Д-20.

Также сообщается и о двух неудачных атаках врага на Южно-Донецком направлении.

Кроме этого, Игорь Конашенков заявил об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25 за сутки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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