Директор Запорожской АЭС сообщил о восстановлении электроснабжения станции

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Электроснабжение Запорожской АЭС по Днепровской ЛЭП, отключенное в ночь с 3 на 4 июля, восстановили в 14.00. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал ЗАЭС.

Отмечается, что сейчас станция работает в штатном режиме. Нарушения в работе ЗАЭС отсутствуют.

«В 14.00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ "Днепровская". Станция работает штатно», - говорится в сообщении директора ЗАЭС Юрия Черничука.

В ЗАЭС также добавили, что из-за отключения Днепровской линии электроснабжения питание собственных нужд переходило на резервные трансформаторы. Показатели радиационного фона на территории станции, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения остались в рамках нормы.

Ранее советник Росэнергоатома Карчаа сообщил об отключении Украиной линии с напряжением 750 кВ, которая снабжала электричеством ЗАЭС. Это произошло в ночь с 3 на 4 июля в 01.07 по московскому времени.