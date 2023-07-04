Советник Росэнергоатома Карчаа сообщил об отключении Украиной линии, снабжавшей электричеством ЗАЭС

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Украина отключила Днепровскую линию электропередачи, которая питала Запорожскую атомную электростанцию. Напряжение ЛЭП составляло 750 кВ, отключение произошло ночью 4 июля. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Сегодня в 01.07 по московскому времени... они (Украина. - Прим. ред.) берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», - заявил Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Карчаа заявил, что украинские боевики могут нанести удар по помещениям станции с радиоактивными материалами. Тем самым противник намерен создать повышенный радиационный фон и переложить ответственность за это на Россию.

Запорожская АЭС оказалась в зоне специальной военной операции, что вызывает серьезную озабоченность со стороны России и МАГАТЭ. МИД РФ неоднократно обращал внимание международного сообщества на недопустимость обстрелов ЗАЭС со стороны Украины.