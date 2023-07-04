Эксперт Блохин заявил, что новый контракт со Столтенбергом не отразится на отношениях РФ и НАТО

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Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT продление полномочий Йенса Столтенберга в должности главы НАТО. Эксперт уверен, что это «никак не повлияет» на отношения между Россией и альянсом.

«А если и повлияет, то только в худшую сторону», - подчеркнул Блохин.

Он считает, что сейчас нет шансов для нормализации отношений.

«Поэтому нам надо смотреть на это взвешенно и спокойно, без мечтаний и иллюзий. И понимать, что НАТО - военно-политический блок, который был создан для сдерживания "советской угрозы". Следовательно, сейчас природа НАТО - "сдерживание" России», - отметил аналитик.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс продлил полномочия генсека НАТО Йенса Столтенберга до 1 октября 2024 года. Он будет занимать эту должность десятый год подряд.