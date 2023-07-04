Отключение от Днепровской ЛЭП не отразилось на безопасности Запорожской АЭС

После отключения от Днепровской ЛЭП сбоев в деятельности ЗАЭС не произошло, так как ее сразу переключили на резервные линии питания.

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Запорожская АЭС работает в штатном режиме, несмотря на отключение от Днепропетровской ЛЭП. Питание станции переключили на резервные линии. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«Питание собственных нужд перешло на резервные трансформаторы. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано», - сообщили в Telergam-канале ЗАЭС.

По данным службы мониторинга ЗАЭС, радиационный фон на территории станции в санитарно-защитной зоне остается в пределах нормального, естественного природного фона.

Ранее советник Росэнергоатома Ренат Карчаа сообщил об отключении Украиной Днепровской линии электропередачи в 750 кВ, снабжавшей электричеством ЗАЭС.