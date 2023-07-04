В подмосковном «Патриоте» открылась июльская Объединенная историческая выставка

Среди памятных дат, к которым приурочена выставка - победа русской армии в Полтавском сражении в 1709 году.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Центральном парке ВС РФ «Патриот» состоялось открытие июльской Объединенной исторической выставки.

Она приурочена к ряду событий отечественной истории, виднейшее из которых - годовщина победы русской армии под командованием Петра Великого над Шведами в Полтавском сражении 7 июля 1709 года.

Также выставка напоминает о юбилее со дня образования Ордена Ленина Краснознаменного Ордена Суворова Дальневосточного (Восточного) военного округа, о юбилее со дня образования Военной комендатуры Москвы, а также о 75-летии образования мотокоманды ЦСКА.

Ранее «Звезда» продемонстрировала, какие уникальные артефакты нашли археологи при раскопках Херсонеса.