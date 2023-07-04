В подмосковном «Патриоте» открылась июльская Объединенная историческая выставка
Среди памятных дат, к которым приурочена выставка - победа русской армии в Полтавском сражении в 1709 году.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
В Центральном парке ВС РФ «Патриот» состоялось открытие июльской Объединенной исторической выставки.
Она приурочена к ряду событий отечественной истории, виднейшее из которых - годовщина победы русской армии под командованием Петра Великого над Шведами в Полтавском сражении 7 июля 1709 года.
Также выставка напоминает о юбилее со дня образования Ордена Ленина Краснознаменного Ордена Суворова Дальневосточного (Восточного) военного округа, о юбилее со дня образования Военной комендатуры Москвы, а также о 75-летии образования мотокоманды ЦСКА.
Ранее «Звезда» продемонстрировала, какие уникальные артефакты нашли археологи при раскопках Херсонеса.
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»