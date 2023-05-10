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Комитет палаты представителей США установил причастность ЦРУ к попытке выдать скандал с ноутбуком сына Байдена за «дезинформацию России». Об этом говорится в документе, опубликованном в среду.

«ЦРУ, или по крайней мере, сотрудник ЦРУ мог помогать в усилиях по склонению к подписям заявления... Американский народ заслуживает знать, что ноутбук и электронные письма Хантера Байдена были правдой. Они всегда были настоящими», - говорится в документе.

По данным New York Post, управление вступило в сговор с бывшим исполняющим обязанности директора ЦРУ Майком Мореллом. Сообщается, что ими было подготовлено письмо, которое подтверждало «причастность России» к скандальной утечке. В случае успеха Мореллу обещали должность директора ЦРУ, но выдвижения так и не последовало.

Напомним, летом прошлого года данные с личного ноутбука Байдена-младшего оказались слиты в Сеть. Неизвестные создали Telegram-канал и публиковали там компрометирующие фото, видео и личные переписки, впоследствии он был удален. На видео Хантер бродит голышом по отелю с пистолетом, распивает спиртное, курит в душе, развлекается с женщинами, а также кладет на весы белый порошок.