Токаев пригласил Путина и лидеров ШОС на очный саммит в Астану

Казахстан принял на себя представительство в организации в ходе саммита в формате видеоконференцсвязи.

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Президент России Владимир Путин и другие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) от лица главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева приглашены на предстоящий очный саммит объединения в Астане. Об этом президент Казахстана заявил в ходе саммита ШОС, который проходит в формате видеоконференцсвязи 4 июля. В ходе мероприятия страна приняла на себя представительство в организации.

«Пользуясь случаем, приглашаю вас принять непосредственное участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана - городе Астане», - заявил Токаев.

Также Токаев поздравил президента Ирана Ибрагима Раиси со вступлением страны в ШОС. Глава Казахстана также напомнил, что в ближайшее время будет завершен процесс принятия в организацию Белоруссии. В честь этого Токаев поздравил президента республики Александра Лукашенко с прошедшим Днем независимости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна помогает Белоруссии в ускоренном принятии республики в Шанхайскую организацию сотрудничества. Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что принятие концепции безопасности Союзного государства укрепит взаимные гарантии безопасности двух стран.