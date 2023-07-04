В «Росэнергоатоме» заявили, что ВСУ могут нанести удары по хранилищам ЗАЭС

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В «Росэнергоатоме» считают реальной угрозы удара ВСУ по объектам Запорожской АЭС с радиоактивными материалами. Об этом советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил в эфире Соловьев Live.

«Они могут нарушить систему охлаждения ударами ракет… Да, это опасно, но думаю, что мы сумеем ситуацию вытащить, хотя это будет сложно», - отметил Карчаа.

По мнению эксперта, противник намерен создать повышенный радиационный фон после удара по помещениям с радиоактивными материалами и переложить ответственность за это на Россию.

«Они добиваются фона, заражения вокруг станции. Заражение накроет значительные территории, а потом они на этой волне попробуют осуществить захват и после этих мерзких дел они попробуют поднять вопрос - признать нас страной - ядерным террористом», - поделился прогнозом Карчаа.

Напомним, что Запорожская АЭС оказалось в зоне специальной военной операции, что вызывает серьезную озабоченность со стороны России и МАГАТЭ. МИД РФ неоднократно обращал внимание международного сообщества на недопустимость обстрелов ЗАЭС со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что Киев активно муссирует миф о ядерной угрозе со стороны России, эксперты считают, что ВСУ готовят провокацию в преддверии саммита НАТО, намеченный на 11-12 июля в Вильнюсе.