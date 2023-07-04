Турция и Египет назначили послов впервые за 10 лет

Анкара и Каир договорились о восстановлении дипломатических отношений на уровне до 2013 года.

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Турция и Египет условились о назначении послов впервые за 10 лет, чтобы восстановить дипломатические отношения на уровне до 2013 года - военного переворота в Египте. О сближении Анкары и Каира говорится в опубликованном заявлении МИД РФ.

Египет уже определился с послом - на этот пост назначили Амра Эльхамами. Турецкий МИД выдвинул кандидатуру Салиха Мутлу Шена, его еще должен утвердить президент страны Реджеп Эрдоган.

«Этот шаг направлен на нормализацию двусторонних отношений и отражает обоюдную волю двух стран к дальнейшему развитию сотрудничества в соответствии с интересами турецкого и египетского народов», - подчеркнули в МИД Турции.

Как пишет турецкая Daily Sabah, сближение произошло после смертоносных землетрясений в Турции в феврале и переизбрания Эрдогана в мае - Эрдоган пригласил президента Египта ас-Сиси посетить Анкару, когда тот позвонил, чтобы поздравить его с победой на выборах.

Ранее сообщалось, что Эрдоган сменил вице-президента и ключевых министров после выборов, включая глав внешнеполитического, оборонного ведомств, Минфина и Министерства внутренних дел.