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Эрдоган сменил ключевых министров в новом кабмине

Ян Брацкий
23:07 03.06.2023
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу и вступил в должность президента Турции на ближайшие пять лет.
Эрдоган сменил ключевых министров в новом кабмине
© Фото: Depo Photos Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил вице-президента и назначил на этот пост Джевдета Йылмаза. Кроме того, в обновленном кабинете министров сменились все ключевые фигуры, включая глав внешнеполитического, оборонного ведомств, Минфина и министерства внутренних дел.

Так, главой турецкой дипломатии Эрдоган назначил начальника разведки Хакана Фидана. Бывший начальник Генштаба Яшар Гюлер занял кресло главы Минобороны. Мехмет Шимшек, занимавший в прежнем правительстве пост вице-премьера, возглавил Минфин Турции. Главой МВД назначен губернатор провинции Стамбул Али Ерликая, пишет ТАСС.

Ранее Эрдоган принял присягу и вступил в должность президента Турции на ближайшие пять лет. Торжественная церемония состоялась в Великом национальном собрании страны. На нее были приглашены многие иностранные лидеры, российскую делегацию возглавил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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