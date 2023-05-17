Лавров заявил, что Россия помогает Белоруссии в ускоренном принятии в ШОС

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия помогает Белоруссии в ускоренном принятии республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который сегодня провел переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что принятие концепции безопасности Союзного государства укрепит взаимные гарантии безопасности двух стран. Кроме того, главы МИД подписали совместное заявление министров иностранных дел по общим внешнеполитическими приоритетам РФ и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна рассмотреть возможность обеспечить Белоруссию гарантиями безопасности. По словам представителя Кремля, это нужно сделать в контексте того, что Минск является союзником, с которым Москва находится в наиболее продвинутой форме интеграции.