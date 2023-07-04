Пленный украинец Пайда возмутился плохим снабжением в ВСУ

Сдавшийся российским войскам Юрий Пайда заявил, что командование киевского режима относится к своим мобилизованным как к пушечному мясу и бросает их на передовую без необходимой поддержки.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Юрий Пайда рассказал о плохом снабжении в ВСУ. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Питания не было. Эвакуации тоже не было. Оружие как бы оно есть, а на передовой нет. Техника есть, приезжает из Европы, а там, где мы, ее не было», - заметил он.

Он добавил, что командование киевского режима относится к своим мобилизованным как к пушечному мясу и бросает их на передовую без необходимой поддержки.

Также Пайда оценил подготовку мобилизованных в ВСУ, охарактеризовав ее как слабую.

Ранее пленный по фамилии Рыбалко рассказал, как командование ВСУ кинуло его умирать.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.