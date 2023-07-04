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Опубликованы кадры удара «Градами» по пехоте противника на Купянском направлении

08:17 04.07.2023
Наши артиллеристы накрыли огнем позиции ВСУ на Купянском направлении на дальности около 19 км.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России поделилось кадрами боевой работы расчетов РСЗО «Град» ЗВО по замаскированным позициям ВСУ в зоне спецоперации на Купянском направлении.

Точность наведения достигается с помощью беспилотных летательных аппаратов., полученные разведданные сразу поступают в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей для мгновенного реагирования. На этот раз разведка обнаружила сосредоточение техники и личного состава националистов на дальности около 19 км.

«Для «Града» типичная цель - это большое скопление пехоты, техники противника, поражали колонны с техникой. Сегодня работали по укрытой пехоте. «Град» - оружие, которое поражает большую площадь, противнику не скрыться, поэтому работаем на больших площадях», - рассказал командир взвода, позывной «Воронеж».

На кадрах видео «Грады» на огневой позиции. Расчеты действуют быстро и четко. По команде открывают огонь. Корректировку огня по целям и контроль поражения батареей производили подразделения артиллерийской разведки с использованием БПЛА «Орлан-10».

«Победа за нами, мы к ней идем. Идем уверенно. Противник будет разбит», - уверен командир взвода, позывной «Воронеж».

Выполнив огневую задачу, артиллеристы оперативно на максимальной скорости сменили позиции и продолжили нести боевое дежурство.

Как уточнили в Минобороны, батареи ведут огонь по целям с использованием тактики карусели, когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Таким образом, частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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Опубликованы кадры удара «Градами» по пехоте противника на Купянском направлении
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