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Нехватка бойцов и техники: как наращивание военного контингента США в мире ослабляет страну

Россина Бодрова
Елизавета Егорова
00:25 04.07.2023
Из-за огромного количества военных задач американцы больше не хотят служить по контракту. Постоянная служба мешает им видеться с семьей и создает психологические проблемы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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С тех пор, как США начали наращивать военный контингент в мире, силы противовоздушной обороны страны перегружены задачами и испытывают нехватку специалистов. Штаты стремятся присутствовать везде: необходимо сдерживать Северную Корею, Иран, а теперь еще обеспечивать присутствие возле Китая и на Украине.

Такое количество военных задач оказалось не по силам американским военным. Они начали жаловаться на психические проблемы, на долгую разлуку с семьей. Как сообщает CNN, это давление на бойцов с годами будет только увеличиваться.

Несмотря на крупные денежные компенсации в размере 47 500 долларов, все меньше американцев поступает на контрактную службу.

«Рекрутинг достиг минимума за все свое время, как раз с 1973 года, когда набор в армию стал добровольным. В ВМС на 10 000 человек меньше от запланированных показателей, в сухопутных войсках на 15 000, ВВС на 3 000 меньше, в морской пехоте едва получится выполнить показатели», - рассказал ведущий Fox News Брайан Килмид.

Почти два десятилетия конфликтов привели к снижению военной готовности США. Генерал ВМС Дэвид Бергер подтвердил, что готовность десантного флота составляет всего 32%. А в военно-морских силах ощущается нехватка бойцов.

Ранее Минобороны рассказало, что Америка рассматривала Украину в качестве плацдарма для развертывания военных контингентов стран НАТО. НИИ Сухопутных войск США имени Уолтера Рида курировало проекты по сбору биоматериалов у жителей Украины.

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