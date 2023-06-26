ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма, передававших информацию врагу

Также задержанные предложили украинским спецслужбам услуги по съемке военных объектов и выразили готовность совершить теракт.

© Видео: ФСБ России © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма. Их подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Как отметили в ФСБ, задержанные передавали СБУ информацию по обстановке на российском полуострове.

Кроме этого, они выразили готовность совершить террористический акт и предложили услуги по съемке военных объектов в Крыму.

Сообщается, что ФСБ завела дело о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе.

Ранее ФСБ сообщила о задержании россиянина, отправлявшего деньги на покупку техники для ВСУ.