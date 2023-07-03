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Боевые группы Т-72Б3М уничтожили саперов противника и сорвали поставку боеприпасов

08:47 03.07.2023
Две группы российских танков успешно выполнили поставленные задачи, оказав поддержку мотострелковым подразделениям.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Танкисты Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции оказали огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечив тем самым наступление российских войск.  Перед началом работы разведчики с помощью дронов проверяют «поклевки». Так называют стационарные цели - опорники, буксируемую технику, орудия - все, что смогли обнаружить накануне.

После координаты передаются танкистам. Пара Т-72Б3М выдвигается из укрытия. Принято решение работать из закрытых огневых позиций - для визуального наблюдения за вражеской разведкой и первой линией обороны. Экипажи «семьдесят вторых» скрываются за холмами, в лесопосадках, у высоких зарослей кустарника. Другие экипажи - тоже на Т-72Б3М - выезжают на позицию, чтобы открыть огонь прямой наводкой.

Обе танковые группы, получив подтверждение о поражении целей, незамедлительно уходят в укрытие. Противник на этом участке применяет для отслеживания наших машин не только беспилотники, но и западные радиолокационные станции, которые отслеживают звуковые колебания. Тем не менее, «семьдесят вторые» успешно выполнили все поставленные задачи.

Первые - ликвидировали вражеских саперов, которые планировали заминировать овраг, вторые - уничтожили две плановые стационарные цели, и сверх плана перервали доставку противнику боеприпасов.

Танки Т-72Б3М могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций - за рельефом местности и в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать активную оборону и наступательные действия мотострелковых подразделений.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы российских вертолетов Ка-52. «Аллигаторы» ВКС России продолжают срывать ротации подразделений украинских националистов на Запорожском направлении. 

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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