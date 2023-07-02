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Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края выросла до 8 км

Максим Крюков
14:51 02.07.2023
По словам главы Минтранса Крыма Николая Лукашенко, затор перед Крымским мостом со стороны полуострова составляет около двухсот метров.
Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края выросла до 8 км
© Фото: sevastopol_group, VK
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Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко заявил, что из-за большого скопления автомобилей перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края пробка увеличилась до 8 километров.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 14:00 пробка 8 км, время ожидания до 5 часов», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава ведомства добавил, что затор со стороны полуострова составляет около двухсот метров, время ожидания - 20 минут.

Ранее стало известно, что за два часа пробка перед Крымским мостом выросла до 6,5 километра. По словам Николая Лукашенко, время ожидания досмотра выросло до трех часов.

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