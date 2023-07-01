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Вертолеты Ми-35 и Ми-8 уничтожили замаскированные пункты управления боевиков

06:43 01.07.2023
По позициям националистов нанесли ракетные удары.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-8 армейской авиации Западного военного округа уничтожили в зоне специальной операции замаскированные пункты управления и бронированную технику подразделений украинских националистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

На выполнение спасательных, боевых или гуманитарных задач летчики выходят на вертолетах разного типа. Основная боевая часть ложится на ударный Ми-35. С помощью неуправляемых ракет он уничтожает живую силу, технику и укрепленные позиции врага.

Рядом находится Ми-8 с группой огневой поддержки. Уходить от обстрелов помогает бортовой комплекс обороны, который уводит ракеты противника на ложные цели. Вертолеты постоянно маневрируют, чтобы их не засекло ПВО боевиков.

Ранее Минобороны России рассказало, как ударные Ка-52 нанесли удары по бронированный технике и опорным пунктам украинских националистов. В ходе боевых вылетов экипажи вертолетов выполнили пуски ракет.

В результате «Аллигаторы» уничтожили пункт управления и бронетехнику противника.​

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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