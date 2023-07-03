Бойцы «Южной» группировки уничтожили командный пункт националистов
Бойцы группировки «Юг» поразили ракетным ударом командный пункт украинских боевиков в районе села Предтечино. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Расчетом РСЗО "Торнадо-С" поражен командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Предтечино», - уточнил он.
Также, по его словам, ударом российской артиллерии был уничтожен склад боеприпасов противника в районе поселка Красное. Помимо этого, в районе Артемовска была уничтожена боевая машина пехоты украинских националистов.
Ранее сообщалось о ракетных ударах по боевикам на трех направлениях: Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском. «Южная» группировка ударила по скоплению живой силы и боевой техники противника.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.