«Южная» группировка нанесла ракетные удары по боевикам на трех направлениях

Удары по противнику были нанесены на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бойцы группировки «Юг» нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и боевой техники украинских националистов на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Об этом рассказал Вадим Астафьев начальник пресс-центра группировки «Юг».

«Расчетом РСЗО "Торнадо-С" поражен командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Предтечино», - уточнил он.

Также, по словам Астафьева, российская артиллерия ударила по складу боеприпасов боевиков в районе поселка Красное. Помимо этого, бойцы группировки уничтожили боевую машину пехоты противника в районе Артемовска, самоходную гаубицу «Гвоздика» в Константиновке, 122-миллиметровое артиллерийское орудие Д-30 в Максимильяновке и 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Острого.

Ранее экипажи российских танков Т-90А уничтожили опорный пункт националистов на Красно-Лиманском направлении. Минобороны РФ показало видео боевой работы наших танкистов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева Николай Баранов.