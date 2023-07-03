Экипажи Т-90 управляемыми снарядами уничтожили опорный пункт националистов в зоне СВО

Орудие калибром 125-мм вывело из строя легкобронированную технику, а осколочные и фугасные снаряды уничтожили опорный пункт и личный состав украинских националистов.

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Экипажи танков Т-90А Центрального военного округа (ЦВО) поразили опорный пункт противника на Красно-Лиманском направлении. При ударе российские военнослужащие использовали управляемые снаряды.

На танках бойцы выдвинулись на огневую позицию, используя рельеф местности. После получения от разведки координат целей с дистанции прямого выстрела по противнику был нанесен удар. Командиры танков использовали новую тактику воздействия огнем. Она включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени.

Первый выстрел операторов-наводчиков из орудия калибром 125 миллиметров вывел из строя легкобронированную технику. Осколочными и фугасными снарядами бойцы уничтожили опорный пункт украинских националистов и личный состав.