Новым послом Казахстана в России назначен экс-замгенсека СНГ Абаев

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Астана определилась с новым послом в Москве. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителем дипмиссии в России Даурена Абаева.

«Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», - приводит ТАСС текст указа казахского президента.

44- летний Абаев известен в Москве: с марта 2023 года он занимал должность заместителя генерального секретаря СНГ. До этого занимал различные посты в правительстве Казахстана, в том числе руководил республиканским министерством культуры и спорта республики в течение 2022 года.

Ранее сообщалось о заявлении прокуратуры Казахстана о приоритете запроса РФ об экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, задержанного за неправомерный доступ к компьютерным данным.