Прокуратура Казахстана заявила о приоритете запроса РФ о выдаче сотрудника F.A.C.C.T.

России и США необходимо предоставить Астане все доказательства.

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Запрос Российской Федерации на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T. (компания, занимающаяся разработкой технологий для борьбы с киберпреступлениями) Никиты Кислицина будет иметь приоритет перед американским. Об этом заявил заместитель генпрокурора Казахстана Улан Байжанов.

Он отметил, что Астана должна будет убедиться в достаточной серьезности инкриминируемых деяний. Поэтому инициаторам запроса необходимо предоставить все доказательства. По его словам, Кислицы также имеет право запросить убежище в Казахстане.

«Только после разбирательства будут приниматься меры», - цитирует РИА Новости слова Байжанова.

Напомним, ранее стало известно, что 22 июня в Казахстане по запросу США задержали сотрудника F.A.C.C.T. Претензии американской стороны относятся к событиям десятилетней давности, когда Никита Кислицин работал журналистом.

Вчера появилось сообщение, что Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Никиту Кислицина. Его подозревают в неправомерном доступе к компьютерным данным.