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Безработица в РФ обновила исторический минимум

Игнат Далакян
19:41 01.03.2023
Последний минимум безработица в РФ обновляла в ноябре прошлого года на уровне 3,7% и продержалась на этой отметке до января 2023 года.
Безработица в РФ обновила исторический минимум
© Фото: Bulkin Sergey news.ru via globallookpress.com
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Уровень безработицы в Российской Федерации в январе текущего года составил 3,6% - это новый исторический минимум. В декабре 2022 года этот показатель находился на уровне 3,7%. Об этом следует из доклада Росстата.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2023 года составил 3,6% (без исключения сезонного фактора)», - говорится в документе.

В 2022 году безработица в России пять раз обновляла исторические минимумы. В ноябре прошлого года был зафиксирован последний минимум на уровне 3,7%, который сохранился до января 2023 года.

Согласно статистике, общая численность безработных в январе текущего года составила 2,734 миллиона человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будут приняты меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы в стране. По словам официального представителя Кремля, у властей имеется опыт в этой области.

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