Посла США Линн Трейси заметили на балконе подающей знаки Кремлю
Посол США в России Линн Трейси делала некие знаки в сторону Кремля, находясь на балконе дома посольства Великобритании в Москве. О странном поведении посла сообщило РИА Новости со ссылкой на очевидца.
«На другом берегу в резиденции посла Великобритании проходил прием. На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Я успел сфотографировать из машины», - заявил источник агентства.
По словам свидетеля, из Кремля, находящегося напротив английского посольства на противоположном берегу Москва-реки, на жестикуляцию Трейси видимой реакции не последовало.
Ранее сообщалось, что Линн Трейси передавала сигналы о непричастности США к попытке вооруженного мятежа в России.