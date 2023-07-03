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Посла США Линн Трейси заметили на балконе подающей знаки Кремлю

Ирина Елагина
06:24 03.07.2023
В руках Линн Трейси был лист бумаги с текстом, который она протягивала в сторону Кремля.
Посла США Линн Трейси заметили на балконе подающей знаки Кремлю
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Посол США в России Линн Трейси делала некие знаки в сторону Кремля, находясь на  балконе дома посольства Великобритании в Москве. О странном поведении посла сообщило РИА Новости со ссылкой на очевидца.

«На другом берегу в резиденции посла Великобритании проходил прием. На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Я успел сфотографировать из машины», - заявил источник агентства.

По словам свидетеля, из Кремля, находящегося напротив английского посольства на противоположном берегу Москва-реки, на жестикуляцию Трейси видимой реакции не последовало.

Ранее сообщалось, что Линн Трейси передавала сигналы о непричастности США к попытке вооруженного мятежа в России.

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