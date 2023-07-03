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Курсанты ДВОКУ научились преодолевать психологический барьер и вести БМП-2 на плаву

05:39 03.07.2023
Перед началом учений курсанты ДВОКУ сдавали нормативы по плаванию и учились покидать боевую машину в случае аварии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Амурской области курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) тренировались управлять боевыми машинами пехоты БМП-2 на плаву.

Вести машины на плаву - это одна из самых сложных задач для курсантов, погружение в воду означает преодоление серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты и бронетранспортеры дают большую осадку. Для полноценной подготовки учащиеся сдавали нормативы по плаванию и тренировались покидать машины в случае аварии.

Учения проводились в бассейне реки Амур. В специально оборудованном водоеме были расставлены препятствия: курсанты должны были успешно их преодолеть.

ДВОКУ является единственным командным училищем на Дальнем Востоке. Также оно одно является одним из старейших, его история берет свое начало от Владивостокского пехотного училища, созданного 11 февраля 1940 года. С тех пор училище подготовило более 30 тысяч офицеров.

В феврале курсанты училища сумели взять укрепрайон условного противника с помощью БПЛА, БМП-3 и танков. Тренировка проходила в условиях дальневосточного мороза - температура упала до -25 градусов.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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