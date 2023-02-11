В Амурской области курсанты ДВОКУ взяли укрепрайон «врага» с помощью дронов и техники
В Амурской области курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) отработали захват укрепрайона условных боевиков с использованием дронов и техники. В момент тренировки температура в регионе опустилась ниже -25 градусов.
Курсанты-«арктики» на снегоходах с помощью квадрокоптера определили координаты «противника» и передали данные основным силам. Также, используя дроны, они сбросили подвесные гранаты на технику условного «врага».
Затем курсантам-мотострелкам под прикрытием дыма и огня БМП-3 и танков одновременно с арктическими подразделениями удалось занять укрепрайон с тыла.
Кроме того, курсантам училища была предоставлена возможность отработать эвакуацию с поля боя «получивших ранения», преодоление заминированного участка местности, а также штурм здания.
Накануне Минобороны России показало, как штурмовые подразделения отробатывают сценарий реального боя в тыловом районе спецоперации.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.