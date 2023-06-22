Маршал Тимошенко накануне начала ВОВ предупредил о провокации со стороны немцев

В своей записке он дал прогноз, что нападение нацистской Германии может произойти 22 или 23 июня и начаться может с провокационных действий.

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Накануне Дня памяти и скорби Минобороны России рассекретило материалы, относящиеся к нападению нацистской Германии на СССР летом 1941 года. Один из документов, гриф которого снижен на «Не секретно», касается донесения верховному руководству Советского Союза о планах нападения немцев. Документ сообщает, по каким фронтам, вероятнее всего, произойдет вражеское вторжение.

«В течение 22-23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗабОВО, КОВО, ОдВО. Нападение немцев может начаться с провокационных действий», - гласит информация опубликованного документа.

В канун нападения, 21 июня, маршал Советского Союза Семен Тимошенко дал командующим приграничных округов различного рода указания. Среди них были и привести войска в полную боевую готовность, замаскировать их позиции, скрытно занять огневые точки в приграничных районах, а также организовать светомаскировку городов и военных объектов и перебазировать авиацию на полевые аэродромы.

«б) Перед рассветом 22.6.41 рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать в) Все части привести в боевую готовность. Войска держать рассредоточено и замаскировано г) Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить», - сообщается в рассекреченной записке.