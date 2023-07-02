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В Челябинске перевернулся микроавтобус с пассажирами после столкновения с грузовиком

Максим Крюков
22:29 02.07.2023
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе один ребенок.
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В Челябинске микроавтобус с пассажирами перевернулся после столкновения с КамАЗом с полуприцепом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения по региону.

«Предварительно, девять пострадавших, в том числе один ребенок», - передает ТАСС сообщение ведомства.

В региональном Минздраве также заявили, что шесть человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницы города, трое пострадавших после оказания медицинской помощи отказались от госпитализации в медучреждение. На место дорожно-транспортного происшествия приехали восемь бригад скорой помощи.

Накануне Следственный комитет России опубликовал видео опрокинутого туристического автобуса в Карелии. В ведомстве уточнили, что водитель не справился с управлением при совершении поворота, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

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