В Челябинске перевернулся микроавтобус с пассажирами после столкновения с грузовиком
В Челябинске микроавтобус с пассажирами перевернулся после столкновения с КамАЗом с полуприцепом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения по региону.
«Предварительно, девять пострадавших, в том числе один ребенок», - передает ТАСС сообщение ведомства.
В региональном Минздраве также заявили, что шесть человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницы города, трое пострадавших после оказания медицинской помощи отказались от госпитализации в медучреждение. На место дорожно-транспортного происшествия приехали восемь бригад скорой помощи.
Накануне Следственный комитет России опубликовал видео опрокинутого туристического автобуса в Карелии. В ведомстве уточнили, что водитель не справился с управлением при совершении поворота, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.