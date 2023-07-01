Ремонтники ВДВ усиливают защиту «Солнцепеков» и БТР рядом с линией соприкосновения

Минобороны России опубликовало кадры работы ремонтного подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск в зоне СВО.

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Ремонтно-восстановительные подразделения Воздушно-десантных войск постоянно ремонтируют и модернизируют боевую технику, которая участвует в спецоперации. В этот раз на техобслуживание прибыла ТОС-1А «Солнцепек».

Полевая ремонтная база расположилась прямо в лесу, рядом с фронтом. Инженеры заменили масла боевой машины, проверили все системы. Кроме того, на «Солнцепек» устанавливают противодронную защиту: специальный экран защитит экипаж от вражеских беспилотников.

Десантники постоянно модернизируют антидронную систему. Дорабатывается то, что доказало свою актуальность. И эти доработки реально работают, помогают в бою.

На соседнем участке полевого гаража проходит модернизацию бронетранспортер. Техники наваривают на корпус машины решетчатый каркас. В случае обстрела из гранатомета металлическая решетка защитит людей от кумулятивного снаряда.

«Также здесь находится БТР-82А, который получил комплекты решеточных защитных экранов от кумулятивного заряда. Как практика показала, по отзывам, данная система работает», - рассказал командир ремонтной роты с позывным «Орел».

Заодно специалисты усилили броню - на корпус установили дополнительные пластины. Все эти новшества инженеры разрабатывают вместе с экипажами. Процесс модернизации защитных систем идет постоянно.

«Устанавливаем решеточную защиту от гранатомета, чтобы враг не мог поразить цель. Сначала идет сварочная работа - обвариваем втулки. Потом накладываются бронелисты, приворачиваются на втулки болтами. Дальше устанавливаем комплект решеток и - вот что получается», - рассказал командир сварочного отделения с позывным «Электрод».

Подразделения ВДВ находятся на переднем крае фронта. Выполняют рискованные и сложные задачи. Поэтому их техника должна быть надежной. На БТР-МДМ «Ракушка» идет замена силового агрегата. Техники перебирают двигатель. Эта работа будет выполнена за пару дней.

Ранее «Звезда» рассказывала, как тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.