Telegraph: Оркнейские острова могут выйти из состава Великобритании и воссоединиться с Норвегией

В качестве причин указаны трудности с финансированием региона и с паромным сообщением.

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В британских СМИ появилась информация о планах властей Оркнейских островов в Шотландии рассмотреть возможность выхода из состава Великобритании. Со ссылкой на главу местного совета Джеймса Стокана сообщается о планах воссоединения островов с Норвегией. Информацию приводит газета The Daily Telegraph.

Стокан обратил внимание на трудности, которые испытывает архипелаг с паромным сообщением с материковой частью Шотландии, а также с финансированием.

«Мы действительно испытываем сложности в настоящий момент. Финансирование, которое мы получаем от шотландского правительства, значительно меньше на душу населения по сравнению с Шетландскими островами или Внешними Гебридскими островами, входящими в состав Шотландии», - приводит его слова агентство.

Глава местного совета Оркнейских островов добавил, что планируется рассмотреть модель Фарерских островов, являющимися автономным регионом в составе Дании. Джеймс Стокан добавил, что после обсуждений могут возникнуть требования выхода из состава Шотландии, а также получения статуса коронных земель или статуса заморской территории Великобритании.

Местные власти отметили, что для изменения нынешнего статуса или выхода из состава Соединенного Королевства может быть проведен референдум, а также достигнута договоренность с правительствами в Эдинбурге и Лондоне.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня. Он озвучил новую доктрину США по острову.